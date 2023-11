Ucraina-Italia 0-0, gli azzurri di Spalletti vanno ad Euro 2024 per difendere il titolo

Ucraina-Italia, gli azzurri quest’estate torneranno in Germania e si qualificano per i prossimi campionati europei

Missione compiuta per l’Italia di Luciano Spalletti dopo uno 0-0 soffertissimo contro l’Ucraina di Rebrov a Leverkusen. La Nazionale azzurra sale a 14 punti e tornerà quest’estate in Germania per difendere il titolo europeo conquistato a Wembley, ma che brividi nel finale con il contatto in area con protagonista Cristante.