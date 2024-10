Twente, Oosting: «La Lazio è un bell’appuntamento per noi. Vogliamo essere alla loro altezza»

Twente, il tecnico dei Reds Joseph Oosting ha parlato della gara contro i biancocelesti in programma il prossimo giovedì

In un’intervista a 1Twente, il tecnico dei ‘Reds’Joseph Oosting ha parlato della gara contro la Lazio in programma il prossimo giovedì. Di seguito le sue dichiarazioni

PAROLE– «Prima di tutto, ovviamente, guardiamo al Waalwijk. Ma anche la Lazio è un bell’appuntamento per noi. Sarà un’altra bella sfida. La Lazio è un club con una grande tradizione che gioca un calcio europeo, vogliamo essere alla loro altezza. Le squadre italiane sono generalmente molto brave in difesa, hanno molti buoni giocatori con tanta velocità e ottimi colpi. Vedremo se riusciremo a tenere una buona strada in Europa ».

SQUADRA– «Noi siamo una squadra in via di sviluppo, si vede che stiamo crescendo. Ci sono sempre più elementi importanti, abbiamo anche noi le nostre armi per colpire. Su questo palcoscenico europeo noi come giocatori, ma anche come club, possiamo far vedere come e quanto siamo cresciuti negli ultimi anni. È sempre una bella sfida ».