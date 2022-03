Turchia Italia, zero dubbi per Mancini: ecco l’undici iniziale

Turchia Italia, la sfida in campo questa sera della nostra Nazionale: Scamacca e Zaniolo le novità principali

Turchia Italia è il tempo di scendere in campo per le due grandi deluse tra le Nazionali. Mancini ha scelto l’undici titolare per rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Il Ct ha pochi dubbi per la partita: Donnarumma confermato in porta, davanti a lui Chiellini e Acerbi al centro, mentre ai lati agiranno De Sciglio e Biraghi. In mediana spazio per Tonali con Pessina e Cristante. Davanti tridente tutto nuovo con Scamacca a guidare l’attacco supportato da Raspadori e Zaniolo.