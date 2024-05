Tudor via dalla Lazio (Sportitalia)? La VERITA’ sulle voci che lo vorrebbero al Bologna

Tudor, l’emittente fa il punto della situazione riguardo il futuro del tecnico croato e sulla voce che lo vedrebbe in Emilia

La situazione in casa Lazio è molto delicata non solo per la spinosa questione Luis Alberto, ma anche per ciò che riguarda il futuro di Tudor. Secondo quanto riporta Sportitalia, il tecnico croato ha avuto modo di confrontarsi negli ultimi giorni con il club, manifestando la sua frustrazione per l’addio di Kamada ma ciò al momento non porterebbe ad un addio dell’ex tecnico di Verona e Marsiglia (nessun incontro oggi).

D’altro canto però, fa sapere l’emittente, il tecnico sembrerebbe essere finito nel mirino del Bologna. Qualora l’allenatore biancoceleste restasse, Guendouzi potrebbe lasciare la capitale per la non volontà di quest’ultimo di fare da comprimario.