Tudor Lazio (Sportitalia), l’agente cerca ALTERNATIVE all’estero: rapporto con Lotito sempre più in bilico

Tudor Lazio, l’agente cerca ALTERNATIVE all’estero: rapporto con Lotito sempre più in bilico. Le ultime notizie

Come riportato da Alfredo Pedullà, Seric, agente di Tudor, è tornato in Croazia dopo l’incontro con la Lazio. L’obiettivo è quello di sondare il terreno per un eventuale trasferimento dell’allenatore croato sulla panchina di una squadra estera.

Infatti, il vertice con Fabiani e Lotito non ha risolto le controversie tra le due parti e l’ipotesi di una separazione può realmente concretizzarsi. In Italia, invece, sfuma il Bologna per Tudor: i rossoblù hanno scelto Italiano.