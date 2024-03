Tudor Lazio, l’ex compagno avvisa i giocatori: «Sarà dura per chi non vuole sacrificarsi per la squadra»

Tudor Lazio, l’ex compagno del neo tecnico biancoceleste avverte i giocatori: le dichiarazioni da parte di Vik Lalic

Al Corriere dello Sport ha così parlato Vik Lalic, ex compagno del neo tecnico della Lazio Igor Tudor ai tempi dell’Hajduk Spalato.

LE PAROLE – «Sarà dura per coloro che non hanno voglia di lavorare o non sono pronti a sacrificarsi per la squadra. Loro spariranno molto presto dai radar. Con lui esiste soltanto una gerarchia: quella del lavoro e dell’obbedienza. Tudor penserà soltanto alla Lazio e lo farà 24 ore su 24. Modulo? Tutto dipenderà dalle caratteristiche della rosa, è in grado di far giocare la squadra con diversi moduli, non solo con uno».