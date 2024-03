Tudor Lazio, ha inizio la rivoluzione del tecnico: tante idee e possibilità in vista della Juve. Tutti i dettagli

In vista dell’esordio di Tudor sulla panchina della Lazio, rimane ancora qualche dubbio sulle posizioni e sugli interpreti che scenderanno in campo, ma sarà una costruzione a 3 (3-4-2-1) e una difesa a 4 (4-4-1-1). Fin dal primo giorno a Formello, il tecnico croato ha impostato i suoi allenamenti e il suo gioco su marcature ‘uomo su uomo’. La difesa sarà ‘a 3 e mezzo’, come ha spiegato in conferenza stampa: il mezzo è uno dei terzini, che alzandosi in costruzione e abbassandosi in ripiegamento farà cambiare il modulo.

In porta ci sarà Mandas (fino al rientro di Provedel), davanti a lui Gila, Romagnoli e Casale, in attesa del recupero di Patric (in Coppa Italia). Sulle fasce l’idea è quella di una costruzione con Felipe Anderson a destra e Marusic a sinistra, supportati da Guendouzi e uno tra Vecino e Cataldi a centrocampo. Sulla trequarti spazio a Luis Alberto e Zaccagni dietro Immobile (in vantaggio su Castellanos). Come riportato da Il Corriere dello Sport, abbassando Marusic a terzino sinistro, e facendo scalare Gila a destra, ci si sposterebbe dal 3-4-2-1 al 4-4-1-1. C’è poi una variante, già svelata in parte dal tecnico in conferenza, ovvero con Luis Alberto di fianco a Guendouzi in mediana. È stato già provato più volte in questa settimana, come anche l’attacco a ‘doppia punta’ Immobile-Castellanos.