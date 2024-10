Tudor: «Juve Lazio? Sicuro che la guardo. Ecco qual è il mio pronostico»

Le parole dell’ex tecnico della Lazio, Tudor, sulla sfida contro la Juve. Ecco cosa ha detto

A Tuttosport, l’ex tecnico della Lazio Igor Tudor ha parlato delle sue passate esperienze nella Juventus e si espresso sulla prossima sfida tra le due squadre.

PAROLE– «Sicuro che la guardo. Io mi aspetto una bella partita con due squadre allenate da due tecnici nuovi, partiti bene con energia e idee nuove. Le rose sono costruite per ottenere risultati adeguati ed entrambe sono attrezzate per dare soddisfazioni ai rispettivi tifosi. Chi ha allestito i due gruppi ha fatto le cose per bene. La fase difensiva della Juve è da studiare, è raro vedere prendere così pochi gol. La Lazio ha trovato la quadra per far giocare insieme Castellanos e Dia più due ali che spingono. Creano parecchio.»

PRONOSTICO – Si gioca a Torino e la rosa bianconera è più forte. Io dico che vince la Juve.