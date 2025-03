Tudor Juve, futuro in bianconero per l'ex Lazio? Cosa filtra

Tudor Juve, futuro in bianconero per l’ex allenatore biancoceleste? A far chiarezza a riguardo è il giornalista Nicolò Schira

La situazione in casa Juventus è abbastanza turbolenta se non addirittura incandescente, a causa della sconfitta di ieri contro l’Atalanta, ma anche del percorso difficile dei bianconeri in questa stagione. Il futuro di Thiago Motta a questo punto è a rischio? Nicolò Schira fa il punto della situazione

Il cronista ed esperto di mercato, sul suo profilo X spiega che il club bianconero si starebbe guardando intorno per l’eventuale erede dell’ex tecnico di Genoa e Bologna. Tra i nomi che risultano però, non c’è quello di Tudor.

L’ex allenatore della Lazio infatti, secondo come prosegue Schira non è stato mai contattato dalla società piemontese, e lo stesso tecnico croato non intende fare di nuovo il traghettatore come capitato anche la scorsa stagione in biancoceleste