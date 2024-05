Tudor elogia Inzaghi: «La bravura fa la differenza. Ha tutti quei meriti nella sua Inter»

Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha elogiato in conferenza stampa Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter ed ex biancoceleste

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, Igor Tudor ha parlato così di Simone Inzaghi:

COSA PENSA DI INZAGHI – «Ho già risposto. Il calcio che stanno facendo, come stanno gestendo la crescita nell’arco degli anni ha tanto merito dell’allenatore. La bravura fa la differenza. C’è sempre la moda di dire calcio europeo, poi si parla di moduli e spesso si dice che il modulo a quattro è più europeo, invece lui è la dimostrazione che il sistema del gioco non c’entra niente con l’essere moderni. Parte da un 3-5-2 che non è mai fisso, gioco più europeo di quello… Poi non ho mai capito cosa significhi, sembra che l’Italia non sia in Europa. Conta lo stile più che il sistema, il modo di approcciare, di andare e organizzarsi con e senza la palla. E poi le scelte dei giocatori, bisogna sceglierli. Loro a centrocampo hanno tre numeri 10, che corrono, difendono, fanno gol e assist. Loro hanno scelto sempre giocatori giusti, non si può a quei livelli scegliere giocatori non completi. Stanno facendo grandi cose».

LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI INTER-LAZIO