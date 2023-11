Trpisovsky (All. Slavia Praga): «Mourinho? Tecnico straordinario, al derby tiferò senz altro per la Roma»

Trpisovsky, il tecnico dello Slavia al termine della gara con la Roma rilascia queste dichiarazioni sul derby

Al termine della partita vinta con la Roma, Trpisovsky esultando per il successo rilascia alcune dichiarazioni su Mourinho e sul derby

PAROLE – Sono felice di aver giocato contro la Roma. Per me la cosa più bella è stata l’esperienza di incontrare Mourinho, apprezzo molto il modo in cui ci ha trattato, il fatto che ci rispettasse

Il termine ‘leggenda’ gli si addice. Un allenatore vincente come lui ha colto l’occasione per avvicinarsi e salutarmi a fine partita, Non era scontato dopo una sfida finita in questo modo. Vorrei ringraziarlo e lo farò domenica, sostenendolo nel derby contro la Lazio