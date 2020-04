Future Stars – Troy Parrott, il nuovo Kane pronto al grande salto

Nuovo appuntamento con la rubrica dei giovani talenti europei: Troy Parrott, il talento irlandese seguito dalla Juventus

Nato a Dublino, classe 2002, il Tottenham lo preleva nel 2017 dal Belvedere FC, un club irlandese. Troy Parrott è considerato da molti il ‘nuovo Harry Kane‘. Nonostante la sua altezza, condivide poco con ‘l’Uragano’ dal punto di vista tecnico, essendo una seconda punta molto dinamica e tecnica. Il fiuto del gol, però, è tale da accostarlo al campione inglese: in questa stagione, tra prima squadra, U19 e Youth League, il classe 2002 ha collezionato 10 presenze, 9 reti ed 1 assist. Accostato più volte alla Juventus, Parrott ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Tottenham, firmando fino al 2023. L’esordio in prima squadra è avvenuto nella sfida di Carabao Cup contro il Colchester United. Il talento ha poi esordito a novembre, all’età di 17 anni, in nazionale maggiore partendo titolare nella sfida amichevole tra Irlanda e Nuova Zelanda. Con il futuro di Harry Kane sempre più in dubbio, il Tottenham potrà contare sul suo erede che, certamente, farà parlare di sé negli anni a venire.

Situazione contrattuale: 30/06/2023

Club interessati: Juventus