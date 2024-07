Triestina, Santoni: «Lazio superiore dal punto di vista tecnico. Quando abbiamo fatto l’1-1…». Le parole del tecnico

Terminata l’amichevole ad Auronzo contro la Lazio per la Triestina, queste le parole a fine gara del tecnico Michele Santoni, riportate da TuttoC.com:

PAROLE– «Si sapeva che di fronte c’era una squadra dal punto di vista tecnico superiore a noi, l’importante era far vedere che lavorando assieme e mettendo le energie che ci abbiamo messo, si poteva renderla loro più difficile. L’abbiamo fatto fino all’ultimo e ci abbiamo anche creduto, facendo l’1-1 e creando anche l’occasione per vincerla. È ovvio che il divario tecnico che si è visto in campo è ancora grande, però per prendere confidenza ed autostima è stato un test perfetto. Non sono queste le partite nelle quali possiamo testare quanto possiamo essere bravi palla al piede, anche se a sprazzi l’abbiamo fatto vedere. Contro questa Lazio è difficile, ma ho visto una squadra che non ha quasi mai buttato via il pallone, questa è una buona base per fare ancora meglio».