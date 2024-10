Trevisani: «Tavares è un giocatore impressionante che ti strappa gli occhi, lo paragonerei ad un ex Inter del Triplete»

Trevisani, il giornalista esprime parole di elogio nei confronti dell’ex Arsenal anche alla luce della prova col Genoa paragonandolo ad un ex Inter

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sulla Lazio soffermandosi su alcuni giocatori tra i quali Tavares. Ecco cos ha detto il giornalista Mediaset sull’ex Arsenal

PEDRO – L’importanza di Pedro è quella di essere un campione anche nei comportamenti. È sempre stato ai margini, sia con Sarri che con Tudor, ma in quello scorcio di gara fa ancora riccamente la differenza. E chi ha mandato via Pedro dalla Roma? Mourinho? Ecco, ottime intuizioni, come per Calafiori…

TAVARES – Un impatto come Nuno Tavares penso l’abbia avuto solo Maicon. Lo vedi e ti strappa gli occhi, Theo Hernandez all’inizio non era così. Lui è il migliore in campo tutte le partite. Nessuno è stato capace di tirargli fuori la roba che gli sta tirando fuori Baroni. Il voto che gli darei è 9,5, per arrivare al 10 gli manca qualche gol e li sa fare. È un giocatore incredibile e ce ne sarebbero tanti da nominare in questa Lazio

ROVELLA – La costanza di prestazioni di Nicolò Rovella merita una menzione, per esempio. Oppure la costanza che ha Guendouzi con Vecino che subentra e lo completa. Ognuno con il suo ruolo fa bene. è una rosa molto interessante. Io continuo a pensare che un posto per Noslin va trovato, anche se capisco che è difficile. Dia e Castellanos si stanno meritando il campo, più il primo che il secondo. Ma l’olandese non so di chi è meno forte lì davanti