Trevisani: «Tifosi della Lazio? Impossibile calmarli, vi spiego perché». Le parole del giornalista e telecronista

Riccardo Trevisani è intervenuto ad EuroCronache, format di Cronache di Spogliatoio istituito in occasione di EURO2024, ed ha parlato della manifestazione dei tifosi della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Cosa farebbe calmare i tifosi della Lazio? Le dimissioni di Lotito che non arriveranno, quindi nessuno. Lo detestano e non è un parere personale né un punto di vista. Non so dove cominciare la discussione. Sono 20 anni che va così, non è una cosa di ieri mattina. La capisco da un punto di vista, malumore per vari tipi di scelte nel tempo, ma se guardo il percorso con Lotito presidente non è brutto tra partecipazioni Champions e Coppa Italia vinte. Ma i tifosi sono loro e sanno loro cosa preferiscono».