Trevisani: «Lazio ha mollato il campionato, Immobile ha fatto il gol più bello…»

Il commento di Trevisani di SkySport alla partita della Lazio e al gol di Immobile a Benevento

Riccardo Trevisani ha commentato il match tra Benevento e Lazio ai microfoni di Sky Sport. Ecco il giudizio sulla gara da parte del telecronista.

«Correa è stato irritante, come è già accaduto in altre occasioni. Immobile è stato il migliore in campo e ha segnato il gol più bello della stagione. La Lazio non aveva così pochi punti da prima che arrivasse Inzaghi. I biancocelesti hanno fatto un girone di Champions eccezionale e questo li ha portati a mollare qualcosa in campionato».