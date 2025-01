Trevisani: «Lazio Fiorentina? Quest’anno i biancocelesti prendono molti gol. Ecco il motivo»

Le parole del giornalista, Riccardo Trevisani, sulla prestazione della Lazio contro la Fiorentina. Le sue considerazioni

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky, durante l’ultima puntata di “Fontana di Trevi” a Cronache di Spogliatoio si è espresso sulla prestazione della Lazio con la Fiorentina.

PAROLE– «Per me il portiere della Lazio fa una quaglia sul gol di Adli, però non metto Mandas in porta, assolutamente. Negli ultimi tre anni Provedel avrà giocato 100 partite e 95 di queste buone. Quest’anno la Lazio prende molti gol anche perché è un po’ allegra dietro ».