Trevisani: «La Fiorentina non meritava di vincere. Gli uomini di Baroni sono stati molto sfortunati». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato anche della sfida tra Fiorentina e Lazio. Queste le dichiarazioni del noto giornalista.

PAROLE– «La Fiorentina non meritava assolutamente di vincere, è stata una partita che ai punti sarebbe dovuta finire in parità, se non addirittura in favore dei biancocelesti. Se avessi dovuto lanciare una moneta e premiare una delle due squadre avrei premiato la Lazio, che è stata maggiormente propositiva nel corso dei novanta minuti. Gli uomini di Baroni sono stati molto sfortunati anche negli episodi arbitrali, soprattutto in occasione del rigore causato da Tavares, in cui c’è stato un contatto del tutto fortuito. Continuo a dire che, secondo me, l’unico giocatore che la Lazio a distanza di un anno non è ancora riuscita a sostituire è Milinkovic; per il resto la qualità della rosa non è peggiorata ».