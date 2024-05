Trevisani incensa Mandas: «Diventerà un bel portiere, ha fatto delle parate notevoli». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani, negli studi di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del portiere greco della Lazio dedicandogli la sua rubrica ‘Trevi Advisor”.

PAROLE– «Non lo conoscevo, me lo sono trovato sotto agli occhi nel derby di Coppa Italia che ho commentato. Mi pare di poter dire che Christos Mandas, che ha già un nome impegnativo, potrebbe, con la preparazione che c’è in Italia e la sua giovane età (22 anni), diventare veramente un bel portiere. Non tanto per le parate belle fatte con l’Empoli, ma proprio perché ha una reattività molto particolare. Mandas ha tante cose buone. Sono passati 3/4 mesi dall’infortunio di Provedel e la Lazio non prende mai gol anche perché ha fatto delle parate notevoli. Non so che livello raggiungerà, è arrivato in silenzio dall’Ofi Creta superando Sepe e sostituendo Provedel senza commettere errori ».