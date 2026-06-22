Trevisan: «La mia priorità è sempre stata valorizzare i talenti friulani! Da Vicario a Provedel»

Angelo Trevisan a breve lascerà l’Udinese! Intercettato per un’intervista, il direttore ha parlato anche di Ivan Provedel. Le dichiarazioni

Angelo Trevisan lascerà ufficialmente l’Udinese il prossimo 30 giugno, chiudendo una lunga e proficua esperienza come responsabile del settore giovanile. Nel corso di un’intervista concessa al collega Gianluca Di Marzio, Trevisan ha tracciato un bilancio della propria carriera, ricordando il percorso con i numerosi giovani calciatori che ha avuto l’opportunità di seguire e valorizzare. Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro con i portieri, settore in cui il direttore ha insistito su aspetti fondamentali come preparazione tecnica, concentrazione e sviluppo mentale.

Trevisan ha sottolineato come ogni portiere seguito abbia beneficiato di un approccio personalizzato, contribuendo a creare figure pronte per il salto tra i professionisti. Il suo operato ha lasciato un’impronta significativa nell’Udinese, consolidando il ruolo della formazione giovanile come trampolino per il futuro del club. Le sue dichiarazioni:

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«Negli anni la mia priorità è sempre stata valorizzare i talenti friulani: quando sono arrivato c’era già Scuffet, mentre tutti gli altri sono arrivati successivamente. Vicario, Provedel, Pizzignacco, Perisan, Meret… Ritengo che l’Udinese sia riconosciuta in Italia e all’estero come una vera e propria fucina di portieri di qualità. Questo aspetto, per me, è stato il fiore all’occhiello della mia gestione nel corso di tutti questi anni».