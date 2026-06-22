La Lazio riparte dagli esuberi, il futuro di Fares, Renzetti e tutti gli altri

Esuberi Lazio, tanti rientri da gestire per il nuovo corso biancoceleste del tecnico Gennaro Gattuso: ecco quali sono i piani della società

L’estate della Lazio non passerà soltanto dalle operazioni in entrata. A Formello, come spesso accade in questa fase della stagione, il club biancoceleste dovrà gestire anche il fronte dei rientri dai prestiti, con diversi giocatori destinati a restare solo di passaggio. Per Gennaro Gattuso il lavoro di valutazione partirà presto, ma il quadro appare già abbastanza chiaro: al netto di Mandas e Floriani Mussolini, gli altri profili sembrano fuori dal progetto tecnico in vista della nuova annata.

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Lazio, Fares ancora a Formello: futuro ormai segnato

Tra i nomi più significativi c’è quello di Mohamed Fares, rientrato dopo l’esperienza negli Emirati Arabi con la Forte Virtus.. Il contratto con la Lazio scadrà nel 2027, ma quella che sta per cominciare dovrebbe essere la sua ultima stagione da tesserato biancoceleste. La priorità sarà trovare una nuova sistemazione, evitando un’altra estate sospesa.

Esuberi Lazio, la lista dei rientri e i profili in cerca di spazio

Non c’è soltanto Fares nell’elenco dei giocatori da ricollocare. A Formello torneranno anche Gabriele Artistico, reduce dal prestito allo Spezia, Filipe Bordon dal Sudtirol, Alessandro Milani dall’Avellino, Leonardo Di Tommaso dall’Audace Cerignola, Davide Renzetti dal Bra e Pietro Pinelli dalla Reggiana. Tutti profili che, salvo sorprese, non dovrebbero rientrare nei piani tecnici della prima squadra. Per loro si aprirà quindi una fase decisiva, fatta di contatti, valutazioni e possibili nuove destinazioni.

Mercato in uscita decisivo per alleggerire la rosa

La gestione degli esuberi della Lazio diventa così uno dei passaggi più importanti dell’estate. Alleggerire la rosa, liberare spazi e trovare soluzioni sostenibili sarà fondamentale per permettere alla società di muoversi con maggiore margine anche sul mercato in entrata.

La sensazione è che molti rientri siano destinati a trasformarsi rapidamente in nuove uscite: il lavoro della dirigenza sarà evitare situazioni bloccate e costruire un percorso chiaro per ogni giocatore.