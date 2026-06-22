Gattuso detta la linea: Lucca resta il sogno, ma ci sono anche Broja e Dieng

Gennaro Gattuso valuta Armando Broja, Lorenzo Lucca e Demba Dieng come centravanti titolare per la prossima stagione. Ecco cosa filtra

La Lazio comincia a muoversi con attenzione sul mercato e il messaggio di Gennaro Gattuso alla società appare chiaro: serve un nuovo centravanti per completare il reparto e dare maggiore peso all’attacco biancoceleste. Il tecnico, chiamato a rilanciare la squadra dopo una stagione complessa, vuole un profilo capace di garantire presenza in area, fisicità e soluzioni diverse rispetto a quelle già presenti in rosa.

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Lucca, Broja e Dieng: l’idea di Gattuso

Il profilo che resta in cima ai pensieri della dirigenza è quello di Lorenzo Lucca, centravanti seguito con grande attenzione dalla Lazio. L’ex Udinese rappresenta una soluzione gradita per caratteristiche fisiche e prospettive, ma la sua eventuale operazione dipenderà dalle condizioni economiche e dalla capacità del club di creare spazio attraverso il mercato in uscita.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Lorenzo Lucca la Lazio continua a monitorare altri due nomi già emersi nei giorni scorsi. Il primo è Armando Broja, attaccante del Burnley, valutato circa 5-6 milioni di euro: una cifra che potrebbe renderlo un’opzione accessibile, sempre in base agli incastri di mercato.

Il secondo profilo è Bamba Dieng, centravanti del Lorient, prossimo alla scadenza e quindi potenzialmente interessante dal punto di vista economico. Due piste diverse, ma accomunate dalla possibilità di offrire a Gattuso una soluzione alternativa senza investimenti fuori portata.

Lazio, le cessioni saranno decisive per il nuovo colpo

La ricerca del nuovo centravanti sarà inevitabilmente legata alle uscite. La Lazio deve prima definire il quadro delle cessioni e capire quante risorse potrà realmente destinare al reparto offensivo. Il nome di Lucca resta quello più intrigante, ma Broja e Dieng permettono alla società di non restare bloccata su un solo obiettivo.