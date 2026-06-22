Coppola non convince Gattuso: le alternative per la difesa. Il punto

Coppola non convince Gennaro Gattuso: la Lazio sta valutando altri profili per la nuova difesa biancoceleste. Il punto

Il calciomercato della Lazio si muove sui binari dell’austerità forzata, ma non rinuncia a pianificare la rivoluzione nel reparto arretrato. Con l’obbligo del saldo zero e la necessità di investire su talenti Under 23 per non gravare sul monte ingaggi, la dirigenza è a caccia del dopo Romagnoli.

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Il mercato della Lazio frena su Coppola: la scelta di Gattuso

Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, il nome di Diego Coppola, difensore di proprietà del Brighton, è finito in secondo piano. Nonostante il tecnico Gennaro Gattuso lo conosca molto bene per averlo già lanciato in Nazionale, la pista è stata momentaneamente congelata. Direttamente dalle sue vacanze a Marbella, l’allenatore ha infatti analizzato i profili e, pur senza bocciare definitivamente l’ex Verona, ha preferito dirottare le attenzioni del mercato della Lazio verso obiettivi ritenuti più pronti ed esperti.

Le preferenze per il mercato della Lazio: occhi su Martinez e Sergi Dominguez

Le priorità assolute indicate dal mister portano all’estero. In cima alla lista dei desideri per il mercato della Lazio ci sono Arnau Martinez e Sergi Dominguez. Il primo, gioiello del Girona, ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro che spaventa i biancocelesti. Ancora più onerosa è la strada che porta al secondo: il centrale della Dinamo Zagabria viene infatti valutato dal club croato tra i 12 e i 13 milioni di euro, cifre importanti che richiedono riflessioni.

L’alternativa low cost per il mercato della Lazio: l’idea Chiarodia

Sullo sfondo, come soluzione secondaria, resta viva la candidatura di Fabio Chiarodia. Il giovane centrale ha da poco rinnovato fino al 2028 con il Borussia Mönchengladbach, ma i tedeschi potrebbero lasciarlo partire in prestito per farlo giocare. Un’opportunità intrigante che il mercato della Lazio terrà in calda qualora i primi obiettivi dovessero sfumare.