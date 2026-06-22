Il sogno è Stojkovic! Servono le cessioni prima di affondare il colpo: le ultime

Con la cessione dei big, la Lazio potrà cominciare a muoversi sul mercato a partire dall’attacco: il sogno è Stojkovic della Dinamo Zagabria

Il calciomercato Lazio si muove su un binario ben preciso in questa sessione estiva. Per finanziare i volti nuovi e accontentare le richieste tecniche, la dirigenza biancoceleste deve prima completare alcune operazioni in uscita. La strategia del saldo zero obbliga il club a sacrificare pezzi pregiati prima di sferrare l’attacco decisivo ai grandi obiettivi.

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L’addio dei big finanzia i colpi in entrata

Le grandi manovre in uscita sono già entrate nella fase calda. Il portiere Ivan Provedel è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter, mentre per il difensore Alessio Romagnoli è ormai quasi fatta per il trasferimento in Qatar all’Al Sadd. A queste partenze si aggiunge la trattativa serrata con il Napoli per lo spagnolo Mario Gila. Solo dopo queste cessioni, il calciomercato della Lazio potrà finalmente decollare.

Da Lucca al sogno Stojkovic: i piani dei biancocelesti

Una volta incassato il tesoretto, la dirigenza si tufferà alla ricerca di innesti offensivi. Se i nomi di Lorenzo Lucca e del giovane Jonathan Asp Jensen restano caldissimi sul taccuino, il vero grande sogno di Gennaro Gattuso risponde al nome di Luka Stojkovic, gioiello di proprietà della Dinamo Zagabria.

La versatilità di Stojkovic: l’innesto ideale

Il talento croato ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, cifra che lo rende l’investimento perfetto per la nuova sessione estiva. Gattuso stravede per lui per la sua straordinaria versatilità tattica: il classe 2003 è infatti capace di agire sia come mezzala di inserimento che come esterno offensivo, adattandosi perfettamente ai moduli prescelti dall’allenatore ex Milan.