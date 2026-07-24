La trattativa con Markmann sempre più vicina alla chiusura per la Lazio! Le cifre dell’affare

Filtra ottimismo per la chiusura della trattativa per Markmann! Tutti i dettagli e le cifre dell’affare in entrata dei biancocelesti per rafforzare la difesa

La Lazio accelera per Noah Markmann, giovane difensore centrale individuato per rinforzare il reparto arretrato! Stando infatti a quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, la trattativa starebbe avanzando sulla base di un’operazione complessiva da circa 7 milioni di euro. I contatti tra le parti proseguono e il principale aspetto ancora da definire riguarderebbe la struttura dei bonus da inserire nell’accordo.

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Tutto pronto per chiudere un’operazione da 7 milioni di euro

La base economica dell’affare sarebbe stata individuata in circa 7 milioni di euro. Resta però da stabilire come verrà suddivisa la somma tra parte fissa e bonus, passaggio decisivo per trovare l’intesa definitiva.

La Lazio starebbe lavorando per legare una parte dei pagamenti aggiuntivi al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra. La definizione di queste condizioni potrebbe permettere alle società di ridurre la distanza e completare il trasferimento.

Sempre più vicina la fumata bianca

Il prossimo passaggio sarà trovare l’accordo definitivo sui bonus. Una volta risolto questo nodo, la trattativa potrebbe entrare nella fase conclusiva.

La Lazio continua dunque a lavorare su Markmann, con l’obiettivo di consegnare allo staff tecnico un altro rinforzo per il centro della difesa. L’operazione da 7 milioni di euro avanza, mentre le parti cercano la formula giusta per arrivare alla chiusura.