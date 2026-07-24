Taylor pronto a riconfermarsi dopo una prima stagione da protagonista! Il punto sull’olandese

La Lazio riparte da uno dei nuovi punti fermi del centrocampo! Taylor pronto a riconfermarsi dopo una prima grande annata

La preparazione della Lazio ritrova oggi Kenneth Taylor, pronto a rimettersi al lavoro e a iniziare la sua prima estate completa in biancoceleste. Arrivato dall’Ajax durante il mercato di gennaio, il centrocampista olandese ha impiegato pochissimo tempo per conquistare spazio e diventare un elemento centrale della squadra.

La sua prima mezza stagione nella Capitale ha lasciato indicazioni incoraggianti in quanto ha mostrato personalità, qualità nel palleggio e una spiccata capacità di accompagnare l’azione offensiva. Ora Gennaro Gattuso potrà lavorare con lui sin dall’inizio della preparazione, cercando di valorizzarne ulteriormente le caratteristiche.

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Taylor si è conquistato subito la scena

Il classe 2002 ha disputato 17 partite in Serie A, partendo sempre nell’undici iniziale e ha realizzato 3 gol e fornito 2 assist. Numeri che confermano quanto velocemente sia riuscito a imporsi nelle gerarchie dopo il trasferimento in Italia e quanto sia stato abile anche nell’inserimento in un campionato diverso da quello a cui era abituato.

La continuità concessagli dal precedente staff ha permesso all’olandese di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra. La sua presenza ha aggiunto dinamismo al centrocampo, soprattutto grazie agli inserimenti senza palla e alla capacità di trovare linee di passaggio tra le maglie avversarie.

La doppietta di Bologna come manifestodi una grande crescita

Il momento più significativo della sua prima esperienza biancoceleste è arrivato nella trasferta contro il Bologna. Al Dall’Ara, Taylor ha realizzato la doppietta che ha permesso alla Lazio di imporsi per 0-2, mostrando freddezza sotto porta e una notevole capacità di occupare l’area con i tempi corretti.

La sua prima stagione italiana è stata impreziosita anche dal percorso in Coppa Italia, concluso dalla Lazio in finale. L’olandese è stato schierato dal primo minuto nella sfida decisiva contro l’Inter e aveva trasformato uno dei rigori nella semifinale vinta contro l’Atalanta.

Dopo una prima stagione positiva e d’impatto, l’obiettivo sarà compiere un ulteriore passo avanti. Taylor riparte da numeri importanti, da una maglia da titolare conquistata rapidamente e dalla consapevolezza di poter diventare uno dei riferimenti della nuova Lazio.