Mercato Lazio, assalto a Giménez: arrivano nuovi riscontri positivi sulla trattativa

Mercato Lazio, i capitolini accelerano per Giménez: si moltiplicano i segnali di un’apertura per l’affare

Il calciomercato estivo entra nel vivo e regala suggestioni clamorose per l’attacco della Lazio, alla ricerca di un profilo di spessore internazionale capace di garantire gol e peso specifico al reparto offensivo. In cima ai desideri del tecnico Gennaro Gattuso c’è senza dubbio Santiago Gimenez, centravanti attualmente in uscita dal Milan dopo un’annata vissuta complessivamente al di sotto delle aspettative. La voglia di riscatto del centravanti spinge il club biancoceleste a monitorare con grandissima attenzione la situazione, sebbene la trattativa si preannunci particolarmente complessa e ricca di insidie economiche per la dirigenza capitolina.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Gimenez e tutti i dettagli su Markmann

Il punto della situazione su Santiago Gimenez e la Lazio

La pista che potrebbe portare l’attaccante a vestire la maglia della Lazio tiene banco da diversi giorni negli ambienti del calciomercato italiano. A fare chiarezza sui reali margini di riuscita dell’operazione ci ha pensato l’esperto Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la trattativa: la società del presidente Claudio Lotito sta provando a imbastire l’affare già da un mese, forte della chiara volontà di tentare l’affondo a determinate condizioni economiche, anche se resta da capire lo stato avanzato dei colloqui tra le parti sul campo delle trattative.

Le difficoltà economiche e il futuro di Santiago Gimenez

Il vero nodo cruciale che frena la fumata bianca resta legato indissolubilmente alla valutazione del cartellino fatta dal Milan per il proprio centravanti. Nonostante la stagione deludente e il forte gradimento espresso da Gennaro Gattuso per le caratteristiche tecniche del giocatore, il costo dell’operazione rappresenta un ostacolo non indifferente per le casse della Lazio. Tuttavia, l’affare non viene etichettato come impossibile, lasciando aperto ogni scenario per le prossime settimane di trattative estive sul campo calcistico.