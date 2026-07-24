Calciomercato Lazio, un club italiano monitora la situazione legata a Tavares

Calciomercato Lazio, sirene dalla Serie A per Nuno Tavares! E’ la Fiorentina che ha palesato il proprio interesse

La sessione estiva di trattative della Lazio impone decisioni drastiche per sfoltire una rosa che, specialmente nel reparto arretrato, presenta numeri decisamente sovrabbondanti. Nelle segrete stanze del centro sportivo biancoceleste la priorità assoluta riguarda la gestione delle corsie laterali. Sulla fascia mancina, in particolare, l’innesto di Alfonso Pedraza ha alterato gli equilibri, affiancandosi a Nuno Tavares e Luca Pellegrini e rendendo ormai inevitabile l’addio di almeno uno dei due esterni per allegre il monte ingaggi e liberare spazio prezioso sul rettangolo verde.

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Nuno Tavares e l’interesse concreto della Fiorentina

Il futuro del laterale portoghese è diventato uno degli argomenti più caldi nelle discussioni di mercato che coinvolgono il club capitolino. Per Tavares si sarebbe mosso concretamente il club gigliato attraverso un sondaggio esplorativo volto a valutarne i margini di fattibilità. Sebbene al momento non siano state imbastite trattative avanzate o offerte ufficiali dalla Fiorentina, la pista viola rappresenta un’opzione assai concreta e da monitorare giorno dopo giorno, soprattutto alla luce delle esigenze di sfoltimento della rosa guidata dallo staff tecnico laziale.

Gli intrecci e le strategie tra la Lazio e la Fiorentina

Questa mossa di mercato non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce all’interno di un discorso diplomatico ed economico molto più ampio tra le due società. L’interesse per Nuno Tavares potrebbe infatti agevolare e sbloccare dialoghi paralleli, considerando che la Lazio segue con grandissima attenzione due profili di proprietà proprio della Fiorentina per rinforzare la squadra. I contatti tra i dirigenti dei due club sono destinati a intensificarsi ulteriormente nelle prossime ore, con l’obiettivo di trovare la formula giusta per definire cessioni e nuovi arrivi utili sul campo in vista dell’imminente inizio del campionato.