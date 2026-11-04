Napoli-Lazio, ufficiale il divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti residenti nel Lazio! Il comunicato del club

La società biancoceleste ufficializza le restrizioni per la partita dell’8 novembre al Maradona: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio, anche se in possesso della Fidelity Card

Arriva l’ufficialità in vista della sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. I tifosi biancocelesti residenti nella regione Lazio non potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti dell’impianto partenopeo, neppure se in possesso della tessera di fidelizzazione. A comunicarlo è stata direttamente la S.S. Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella giornata odierna. Una decisione che arriva in ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti e che limita la presenza dei sostenitori della formazione di Gennaro Gattuso nella delicata trasferta contro il Napoli. Il settore ospiti resterà comunque accessibile ai tifosi biancocelesti residenti fuori dalla regione Lazio, purché rispettino i requisiti indicati dalla società.

Divieto ufficiale per i residenti nel Lazio: cosa dice il comunicato

La società biancoceleste ha chiarito le modalità di vendita attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata nella sezione biglietteria del proprio sito. Il passaggio più significativo riguarda proprio le limitazioni territoriali imposte ai sostenitori.

SUL DIVIETO DI TRASFERTA – «Divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Per i residenti nelle altre regioni, solo possessori di fidelity card Lazio 1900, con emissione del titolo in modalità passbook».

La disposizione impedisce dunque ai residenti nel Lazio di acquistare i tagliandi del settore ospiti, indipendentemente dal possesso della Fidelity Card. Per i tifosi residenti nelle altre regioni italiane, invece, sarà possibile procedere all’acquisto rispettando le condizioni comunicate dal club.

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Napoli Lazio, trasferta vietata ai residenti: le conseguenze per i tifosi

Il provvedimento rappresenta una limitazione importante per i sostenitori biancocelesti che avrebbero voluto seguire la squadra nella trasferta campana. La formazione di Gattuso è stata accompagnata da una partecipazione significativa del proprio pubblico nelle precedenti trasferte, rendendo il sostegno dei tifosi uno degli elementi caratteristici di questo avvio di stagione.

La decisione comunicata dalla società non comporta la chiusura totale del settore ospiti, ma introduce una distinzione basata sulla residenza dei sostenitori. Potranno infatti acquistare i biglietti soltanto i possessori della Fidelity Card Lazio 1900 residenti fuori dalla regione Lazio. Una misura che modifica inevitabilmente le possibilità di partecipazione alla partita per una parte consistente della tifoseria.

Gattuso atteso dalla sfida del Maradona: trasferta importante per la classifica

La partita contro il Napoli rappresenta un appuntamento particolarmente delicato per la Lazio, reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Il successo dell’Olimpico ha permesso alla formazione di Gennaro Gattuso di consolidare il proprio percorso positivo e conquistare il primo posto solitario in classifica.

Adesso i biancocelesti saranno chiamati a confermare il proprio rendimento sul campo di una diretta concorrente, in un confronto che potrebbe avere un peso importante sugli equilibri del campionato.

La squadra dovrà però affrontare la trasferta senza poter contare sulla presenza nel settore ospiti dei sostenitori residenti nella propria regione. Il divieto è dunque ufficiale: niente biglietti del settore ospiti per i residenti nel Lazio, neppure se fidelizzati. La vendita sarà riservata esclusivamente ai tifosi biancocelesti provenienti dalle altre regioni e in possesso della tessera richiesta.