 Arbitro Napoli Lazio: Pairetto dirigerà la sfida dell'11a giornata di Serie A
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Arbitro Napoli Lazio: Pairetto dirigerà la sfida dell’11a giornata di Serie A

Redazione
Published 2 ore fa il 4 Novembre 2026
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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Napoli Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara allo Stadio Diego Armando Maradona valida per l’11° turno del campionato

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per l’11° giornata del campionato di Serie A 2026/27! A dirigere Napoli Lazio sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Ve la riportiamo di seguito:

NAPOLI – LAZIO    h. 12.30

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV:     MARINELLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:      MAZZOLENI

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