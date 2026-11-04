Arbitro Napoli Lazio: Pairetto dirigerà la sfida dell’11a giornata di Serie A

Arbitro Napoli Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara allo Stadio Diego Armando Maradona valida per l’11° turno del campionato
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per l’11° giornata del campionato di Serie A 2026/27! A dirigere Napoli Lazio sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Ve la riportiamo di seguito:
NAPOLI – LAZIO h. 12.30
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
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