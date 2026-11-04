Gattuso ritrova Marusic e Rovella per la sfida di Napoli! Tutte le novità da Formello

Lazio, Marusic e Rovella pronti a riaggregarsi al gruppo dopo oltre due mesi di assenza. Gattuso attende risposte importanti in vista del Napoli: le ultime

La Lazio si prepara a ritrovare due giocatori importanti per le rotazioni di Gennaro Gattuso. Dopo oltre due mesi trascorsi lontano dal campo, Adam Marusic e Nicolò Rovella sono pronti a riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. Una doppia notizia positiva per l’allenatore biancoceleste, che potrebbe presto avere a disposizione nuove alternative in due reparti fondamentali.

Il rientro dei due calciatori rappresenta un passaggio significativo nella gestione dell’organico, anche se lo staff medico intende procedere con cautela. L’obiettivo è verificare le risposte fisiche dei giocatori durante le prossime sedute, evitando qualsiasi rischio di ricaduta dopo un periodo di inattività particolarmente lungo.

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Marusic supera i test fisici: arriva il via libera per tornare in gruppo

Le indicazioni più incoraggianti riguardano Adam Marusic, fermo dalla prima giornata di campionato contro il Bologna. Il laterale montenegrino ha effettuato alcuni controlli presso il centro Isokinetic, sottoponendosi a test specifici per valutare il recupero della forza muscolare. Gli esiti positivi hanno consentito al giocatore di ottenere il via libera per tornare ad allenarsi insieme ai compagni.

Rovella vede la fine del calvario: Gattuso ritrova un’alternativa

Novità incoraggianti arrivano anche da Nicolò Rovella, costretto a fermarsi dopo lo stiramento al polpaccio riportato durante la sfida della seconda giornata contro il Genoa. Il centrocampista è atteso al rientro in gruppo, con la seduta odierna che rappresenterà un primo banco di prova per verificare la tenuta muscolare dopo il lungo stop.

Il suo recupero potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso per Gattuso, che avrebbe nuovamente a disposizione un giocatore capace di offrire soluzioni nella gestione del possesso e nella costruzione della manovra. Anche in questo caso, però, la priorità rimane il completo recupero fisico, senza accelerazioni che potrebbero compromettere il percorso di riabilitazione.

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Marusic e Rovella puntano il Napoli: attenzione alla convocazione del Montenegro

La trasferta contro il Napoli rappresenta il possibile appuntamento per rivedere entrambi nell’elenco dei convocati. Salvo complicazioni, Marusic e Rovella potrebbero tornare a disposizione, inizialmente soprattutto come alternative dalla panchina.

Per il montenegrino esiste inoltre una questione legata agli impegni internazionali. Il commissario tecnico Mirko Vucinic lo ha inserito nella lista del Montenegro per le partite di Nations League contro Lettonia e Cipro, previste rispettivamente il 12 e il 15 novembre. Una situazione che richiederà ulteriori valutazioni, considerando la necessità di gestire con attenzione un calciatore reduce da un’assenza prolungata.

La notizia più importante per Gattuso, intanto, riguarda la possibilità di recuperare progressivamente due elementi della rosa. Il loro ritorno potrebbe aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore in una fase delicata della stagione, ma saranno le prossime sedute a chiarire definitivamente i tempi del reinserimento.