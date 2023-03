Trasferta a Bologna per il mercato: si osserva il nuovo Milinkovic Savic

La sfida del Dall’Ara sarà occasione anche per visionare un giocatore interessante per ricoprire il ruolo del serbo in caso di partenza

Non solo Serie A, ma la sfida tra Bologna e Lazio sarà una grossa occasione per visionare un profilo accostato ai biancocelesti, in caso di partenza di Sergej Milinkovic Savic.

Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, Tare sarà allo stadio per osservare lo scozzese Lewis Ferguson, sostituito ideale in caso di partenza del Sergente.