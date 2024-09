Totti deluso dalla Roma: «RITORNO? NESSUNO mi ha chiamato»

Le parole di Francesco Totti, ex capitano e 10 della Roma: «Ritorno? Se ne parla tanto, poi se vai a spremere il limone esce poco o nulla»

Francesco Totti ha parlato a Sky Sport, l’ex 10 della Roma ha commentato rapporto con i giallorossi. Di seguito le sue parole.

RITORNO – «A Roma se ne parla tanto, poi se vai a spremere il limone esce poco o nulla. A me nessuno mi ha mai chiamato. Non me lo aspettavo, ma siamo tutti felici, sia io che loro. Forse i tifosi un po’ meno».

SE GLI PIACE LA SQUADRA – «Nì. All’ultimo, dopo tutti i casini successi, hanno cominciato a rischiare un po’ tutto. Ora sta a De Rossi metterli bene in campo, far sì che i giocatori riprendano la condizione migliore. Nell’ultimo mese ci siamo sentiti spesso e volentieri, è contento di ciò che sta facendo e ora proverà a fare meglio perché non pensava di partire così male. Ha la voglia e la testa per migliorare».