Toro, clamorosa lite tra Vagnati e Juric: rissa sfiorata! – VIDEO

Clamorosa lite andata in scena tra il ds del Torino Vagnati e il tecnico Juric: i due arrivano quasi alle mani – VIDEO

Volano gli stracci nel ritiro austriaco di Waidrig per il Torino. Un mercato in entrata assolutamente bloccato e quello in uscita attivo (segnato dall’addio di Belotti, Praet, Mandragora, Brekalo tra gli altri) hanno fatto esplodere una clamorosa lite tra il ds Vagnati e il tecnico Juric.

A iniziare è il mister croato che attacca: «Devi andare via, mi devi lasciare. Stai ancora qui?! Ma vai a cagare, ti ho salvato la vita, devi sparire». Vagnati non ci sta e risponde a muso duro sfiorando la rissa con il suo allenatore: «Io ti faccio la squadra e tu la alleni, hai capito? E la alleni bene, non mi alzi la voce, non ti devi azzardare. Hai capito fenomeno del c****o? Ne ho abbastanza di te, devi avere rispetto. Solo io ti difendo anche con davanti quella testa di c***o Hai capito?». I due vengono separati dal team manager Marco Pellegri che evita il peggio.