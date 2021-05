Torino, out Milinkovic Savic e Murru: a rischio per la Lazio

Il Torino si è allenato oggi al Filadelfia: i granata devono fare i conti con gli acciacchi di Milinkovic Savic e Murru. Le loro condizioni

Davide Nicola deve fare i conti con gli acciacchi di Nicola Murru e Milinkovic Savic. I due giocatori potrebbero essere a rischio per il match contro la Lazio, in programma martedì 18 maggio alle 20.30. Le loro condizioni nel report di giornata.

«Lavoro pomeridiano per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico in preparazione alla partita di domenica prossima a Verona contro l’Hellas (calcio d’inizio ore 15). Tutti in gruppo, ad eccezione di Milinkovic-Savic e di Murru. Il portiere non si è allenato per gli esiti di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre il difensore ha svolto terapie per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra».