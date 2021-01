Torino, obiettivo Rugani per la difesa. Ci ha pensato anche la Lazio

Daniele Rugani potrebbe tornare in Italia in questi ultimi giorni di mercato: il difensore bianconero cercato dal Torino

Potrebbe essere già finita l’avventura in Francia di Daniele Rugani. Il difensore classe 1994, infatti, è finito nel mirino del Torino che sta tentando di rinforzare la squadra in questi ultimi giorni di mercato.

Primi contatti tra Juventus e Torino positivi in una trattativa che però non è ancora chiusa. Ultimi giorni di calciomercato Juve caldi dunque anche in uscita con Rugani che potrebbe sfidare la Juve nel suo personalissimo derby. Il difensore era stato anche accostato alla Lazio.