Torino, Nicola attingerà dalla Primavera per il match contro la Lazio

A causa delle molte defezioni causa Covid, il tecnico del Torino Davide Nicola convocherà i Primavera per il match con la Lazio

Il Torino vive un momento drammatico a causa del Covid. 8 positività nel gruppo squadra costringono il tecnico Davide Nicola a trovare soluzioni d’emergenza. Nel caso in cui la ASL darà il via libera alla partenza per Roma, il tecnico granata dovrà probabilmente convocare alcuni giocatori della Primavera in vista del match contro la Lazio.

Tra i papabili ci sono Christian Celesia, Jean Freddi Greco, ​Krisztofer Horváth e ​Altin Kryeziu.