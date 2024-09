Torino Lazio, Vanoli cambia l'attacco: la STRATEGIA del tecnico granata per la sfida - Lazio News 24

Torino Lazio, Vanoli cambia l’attacco: la STRATEGIA del tecnico granata per la sfida. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta Calcionews24.com, a guidare l’attacco del Torino ci penserà per prima cosa Duvan Zapata. Al suo fianco uno tra Adams e Sanabria (quest’ultimo tenuto invece a riposo per tutti i novanta minuti). Attenzione poi alle carte Karamoh e Njie e la possibilità, palesata proprio nel finale di match, del passaggio al tridente d’attacco. In una sorta di 3-4-3 più spregiudicatamente a trazione avanzata.

In ogni caso, a circa 3 giorni ed una manciata d’ore dal fischio d’inizio di Torino Lazio, Zapata è forse l’unico uomo dell’arsenale vanoliano certo di una maglia da titolare. Già due gol nella Serie A targata 2024-2025 per l’ex Atalanta, secondo solo a Krstovic del Lecce.