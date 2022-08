Torino Lazio, settore ospiti sold out: ecco il numero di laziali presenti

Biglietti Torino Lazio: il settore ospiti dello stadio Grande Torino è andato completamente sold out. Il dato

La Lazio non sarà da sola in campo sabato pomeriggio a Torino nel cercare la seconda vittoria in campionato e proseguire il percorso a punteggio pieno. Come riporta Il Corriere dello Sport bisogna registrare il primo grande esodo biancoceleste per la trasferta numero uno della stagione.

Settore ospiti tutto esaurito per sabato pomeriggio: 1.430 biglietti staccati. L’amore laziale in si fa sentire forte come sempre, basti vedere gli ultimi dati sul numero di abbonamenti sottoscritti.