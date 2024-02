Torino Lazio, le pagelle dei giornali: Hysaj il peggiore. Per il migliore c’è l’imbarazzo della scelta

Torino Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi sul match vinto in esterna dai biancocelesti: i giudizi sulla squadra di Sarri

I giornali oggi in edicola hanno stilato le pagelle di casa Lazio dopo il successo esterno in casa del Torino. Peggiore in campo Hysaj, che nei 45 minuti in cui rimane in campo non riesce mai a prendere Bellanova.

Per il migliore c’è invece l’imbarazzo della scelta, con Luis Alberto e Guendouzi come principali candidati. Chi indirettamente e chi invece con il secondo gol in campionato, infatti, entrambi hanno contribuito pesantemente a questo 2-0 nel recupero della 21esima di Serie A.