Torino Lazio, i biancocelesti CARICANO l’ambiente ricordando la vittoria dello scorso anno in casa granata – VIDEO

Torino-Lazio, alla vigilia della gara con la formazione di Vanoli il club biancoceleste ricorda sui social la vittoria dello scorso anno

Archiviata la prorompente vittoria di Amburgo con la Dinamo Kiev, la Lazio si rituffa in campionato con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto in Germania. In prossimità della gara con il Torino, il club biancoceleste ripercorre la vittoria dello scorso anno che si disputò in un recupero successivo visto che nella data stabilita inizialmente la Lazio era impegnata in supercoppa