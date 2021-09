Torino Lazio, designato Abisso: i precedenti con l’arbitro

Per la gara tra Torino e Lazio, è stato designato l’arbitro Abisso: bilancio relativamente positivo dei biancocelesti col fischietto veneto

Per Torino–Lazio è stato designato l’arbitro Abisso. Il fischietto siciliano ha diretto i biancocelesti in altre 12 occasioni: il primo precedente risale al 20 agosto 2017, quando la squadra allenata da mister Inzaghi rimediò un pareggio contro la SPAL, nella prima giornata dela stagione 2017/18.

Due stagioni fa, Abisso ha diretto la Lazio in 4 gare, nelle quali la Prima Squadra della Capitale ha ottenuto due vittorie (Parma e Bologna) ed altrettanti pareggi (Hellas Verona e Udinese). Nella scorsa annata ha invece diretto la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona e la vittoria per 2-1 in Lazio-Fiorentina. Sarà il suo secondo Torino-Lazio dopo il 3-1 in favore dei granata del 26 maggio 2019.