Torino Lazio, granata tra le vittime preferite di Ciro Immobile

Lazio, Ciro Immobile è pronto a trascinare a suon di gol la squadra anche nell’ostica trasferta di Torino contro i granata

Nelle due partite dopo lo stop forzato, Ciro Immobile è apparso non al meglio della condizione e raramente ha messo in difficoltà le difese avversarie.

Nonostante questo, l’attaccante biancoceleste ha realizzato il rigore del momentaneo 1-1 contro la Fiorentina, che gli ha permesso di salire a quota 28 gol in campionato, a meno 8 dal record di Higuain. Nella prossima giornata, i ragazzi di Inzaghi dovranno affrontare il Torino, ex squadra proprio di Re Ciro. Come riporta il Corriere dello Sport, quando Immobile vede granata si esalta: 8 reti in 11 incontri contro i piemontesi. Quindi, un’ottima occasione per avvicinarsi sia al primato del pipita, ma anche per conquistare lo scettro di goleador europeo, a discapito di Lewandowski.