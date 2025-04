Torino, Coco: «Abbiamo un grande allenatore. Il modo migliore per imparare è giocare, sono sulla strada giusta»

Le parole del giocatore del Torino post partita contro la Lazio. Ecco cosa ha detto il difensore dopo il pareggio all’Olimpico

Al termine della partita dell’Olimpico tra Lazio e Torino finita in pareggio 1-1. Il difensore granata, Saul Coco ha parlato ai microfoni di Dazn.

PAROLE– «Sto crescendo bene, cerco sempre di migliorare e ascoltare. Abbiamo un grande allenatore, per me è un’esperienza nuova e il modo migliore per imparare è giocare. Penso di essere sulla strada giusta. Prima giocavamo a 5, era un sistema diverso. Io e Maripan abbiamo imparato, ma la cosa positiva è che adesso possiamo giocare in entrambi i modi e più giochiamo insieme e maggiore sarà l’intesa per fare ancora meglio »

MODO DI GIOCARE– «Mi piace andare a prendere il trequartista, la difesa della profondità è un vantaggio che ho. Per me non è un problema, il mister ci chiede di essere aggressivi ».