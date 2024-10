Torino, Sosa torna sul ko contro la Lazio: «Contro di loro poteva finire anche così»

Le parole di Borna Sosa, esterno del Torino, che è tornato sulla sconfitta in campionato contro la Lazio del 29 settembre

L’esterno del Torino Borna Sosa è tornato a parlare della sconfitta contro la Lazio in campionato. Di seguito le sue parole a Sportske Novosti.

PAROLE – «Adesso so quello su cui posso fare affidamento, ho giocato quasi tutte le partite tranne l’ultima contro l’Inter. Dovevo entrare nel secondo tempo, ma con il rosso è cambiato tutto. Siamo settimi in classifica, nelle ultime due partite abbiamo perso di misura contro Lazio e Inter, ma con la Lazio avrebbe potuto finire pari. Soprattutto in ogni partita siamo competitivi, è la cosa più importante. Credo che per tutti sarà difficile giocare contro di noi».