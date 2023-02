Lazio Women, Toniolo: «Il nostro obiettivo è blindare il primo posto»

Martina Toniolo, difensore della Lazio Women, ha analizzato nell’immediato pre-partita la gara odierna contro il Tavagnacco

Martina Toniolo è intervenuta a Lazio Style Channel prima della gara col Tavagnacco. Le parole del difensore della Lazio Women:

«Non dovremo sottovalutare la partita, per noi è importante proseguire con la striscia di vittorie. Dovremo prestare maggiore attenzione nei primi minuti di gara, cosa che solitamente purtroppo facciamo. La pressione c’è ogni partita: siamo prime e vogliamo rimanerci. Le ultime due sono state vittorie importanti perché arrivate nel finale. Sono felice sia per la prestazione di squadra sia per il gol contro il Brescia, l’augurio è che possano arrivarne altri».