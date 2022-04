Tommaso Paradiso: «Da popolo di tifosi a simpatizzanti per colpa della società»

Il cantante e tifoso della Lazio Tommaso Paradiso ha attaccato nuovamente la società biancoceleste

Dopo l’attacco arrivato dopo Lazio-Milan, Tommaso Paradiso, cantante e tifosissimo dei biancoceleste, ai microfoni di Radiosei è tornato a puntare duramente il dito contro la dirigenza laziale.

LE PAROLE – «Questa società ci ha trasformato da un popolo di tifosi ad uno di simpatizzanti. È sempre stata disgregante, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, al punto in cui Tonali dice che l’Olimpico sembrava San Siro. Una società nel 2022 dovrebbe parlare in un altro modo. Il modello del Presidente padrone che fa tutto lui è anacronistico».