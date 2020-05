Serie A, Tommasi: «Non è la Lega che decide se si riprende a giocare»

Il presidente dell’AIC si è espresso riguardo la volontà di tutti i club di Serie A di ricominciare il campionato

Durante l’Assemblea di Lega tutti i club hanno dimostrato la volontà nel voler riprendere a giocare la Serie A. Il presidente dell’AIC Tommasi ha commentato questa presa di posizione ai microfoni di Sky Sport:

«Non è l’organo che decide se si riprende a giocare ma è una posizione che conoscevamo già, si andrà oltre il 30 giugno come stabilito da UEFA e FIFA, noi siamo concentrati a parte del protocollo per gli sport di squadra. Vediamo se si riuscirà a ripartire con un protocollo di ripartenza con allenamenti individuali per atleti di sport di squadra».