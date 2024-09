Tiribocchi: «Zaccagni? Farà un campionato di altissimo livello. Sul suo ruolo in Nazionale…». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Simone Tiribocchi ha così parlato di Mattia Zaccagni:

ZACCAGNI – «In Nazionale adesso c’è la possibilità di dare dei segnali, visto che si sta ripartendo per l’ennesima volta. Zaccagni ha preso anche la fascia da capitano e ha una responsabilità maggiore. È nell’età giusta e nella piazza giusta e secondo me può fare un campionato di altissimo livello, con la speranza di non avere infortuni che lo rallentino. È importante avere continuità negli allenamenti per avere continuità anche in partita».

L’INTERVISTA INTEGRALE A ZACCAGNI SU LAZIONEWS24