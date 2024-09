Tiribocchi: «BENE la Lazio con Dia e Castellanos. Serve SACRIFICIO e in alcune partite sarà meglio QUESTO»

Le parole di Simone Tiribocchi, in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com, sulla Lazio trainata dai gol della coppia d’attacco

Simone Tiribocchi ha parlato in esclusiva a Lazionews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Ancora in gol la coppia d’attacco Dia-Castellanos. Secondo lei Baroni dovrebbe insistere con il doppio attaccante oppure dovrebbe provare altre soluzioni per trovare maggiore equilibrio?

«Stanno facendo bene, sono due giocatori che possono giocare insieme. Naturalmente ci vuole sacrificio in fase di non possesso perché gli equilibri fanno la differenza in una squadra e in una stagione. È normale che in questo momento si riesce a sopportare un reparto offensivo di qualità, ma per farlo anche in futuro c’è bisogno di star bene di condizione e di una organizzazione difensiva importante. Al momento non toglierei nessuno dei due perché stanno facendo bene e hanno caratteristiche diverse, che gli permettono di completarsi a vicenda. Ci saranno delle partite in cui si sceglierà soltanto uno dei due, sia per lo stato di forma e sia per la pericolosità dell’avversario».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A PAOLO PAGANINI SU LAZIONEWS24.COM